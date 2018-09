Trinidad en busca de otros galardones

Después de ser declarada Ciudad Artesanal del Mundo, la Villa de Trinidad se alista para conquistar el título de Ciudad Gastronómica, tal como se conoció en conferencia de prensa.

Como primer paso se organizará el Primer Seminario Tradicional Gourmet 2018: Tradición y Estilo, con el auspicio de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, y entidades del turismo.

En el evento, convocado del 26 al 27 de septiembre, participarán casi 30 representantes del sector no estatal y todos los restaurantes estatales de la ciudad, así como prestigiosos Chefs del país.

Trinidad, fundada en 1514, es una de las ciudades cubanas mejor conservadas de la época colonial, y desde 1988 ostenta la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

