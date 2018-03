Tres encuestas para conocernos mejor

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, realiza desde febrero y hasta mayo próximo tres importantes encuestas que abarcan a todas las provincias y municipios del país, para acopiar datos de contenido socioeconómico y demográfico.

Están en marcha en este momento, de manera simultánea, las Encuestas Nacionales de Ocupación, de Situación Económica de los Hogares y a Trabajadores por Cuenta Propia.

Esas indagaciones se realizan mediante técnicas de muestreo, lo que significa que solo una pequeña parte de la población es seleccionada al azar para ofrecer de manera voluntaria la información solicitada por la ONEI con fines enteramente investigativos.

Los organizadores de esos estudios, que abarcan a una parte de la población cubana, en todas las provincias y municipios, solicitan la mayor cooperación de las personas seleccionadas para la participación en esas tres encuestas.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.