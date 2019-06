Tren de pasajeros recorrerá Cuba en viaje de prueba

La Habana, Cuba. – Como parte del programa de puesta en marcha de los nuevos coches de pasajeros, del 6 al 9 de junio, un tren con 12 coches realizará un recorrido por las vías y estaciones por donde circularán los nuevos trenes con el objetivo de verificar sus parámetros técnicos, así como los flujos tecnológicos de llegada y salida a las estaciones, entre otros aspectos.

A bordo del tren viajarán especialistas de distintas disciplinas, incluyendo representantes del fabricante y de diferentes autoridades, quienes comprobarán detalles del servicio.

No está prevista la comercialización de capacidades disponibles para la transportación de pasajeros esos días, ya que durante el recorrido existirán paradas que no responden a un itinerario específico.

La Unión de Ferrocarriles agradece la cooperación de la población y las autoridades en los territorios por su apoyo en la realización exitosa de esa prueba.

