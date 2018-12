Trabajan para reducir el derroche energético

La Administración Provincial de Mayabeque adopta medidas para reducir el consumo eléctrico diario de los portadores energéticos, altos consumidores del territorio.

Entre las acciones se encuentran las inversiones relacionadas a las Fuentes Renovables de Energía, instalando nuevos calentadores solares en el Hospital Materno Infantil Manuel Piti Fajardo, la Universidad de Ciencias Médicas y en Hogares de Ancianos.

Una de las principales tareas en desarrollo, es la inversión del Parque Solar Fotovoltaico el Vidrio en San José de las Lajas, el cual tendrá una generación de dos punto 2 MW hora, con atrasos en su cronograma de ejecución.

Otras labores que contribuyen a reducir el consumo eléctrico en Mayabeque, son el funcionamiento de los 34 biodigestores existentes en la provincia y de los 187 paneles solares, solo uno no funciona.

