Trabajan en Cienfuegos por su Bicentenario

El 22 de abril del próximo año la ciudad de Cienfuegos arribará a los 200 años de fundada por colonos franceses, y para ello se ha concebido un programa de restauración de instalaciones socio-económicas.

La urbe, enclavada de frente al mar y en el entorno de la bahía de bolsa, posee un centro histórico urbano declarado Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El Máster Arquitecto Irán Millán, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad, expresó que Cienfuegos se caracteriza por la homogeneidad y compactación constructiva.

Indicó que a ella se subordinan valiosas edificaciones de altos valores monumentales de los siglos 19 y 20 con un elegante trazado cuadricular y riqueza decorativa de los elementos componentes de su arquitectura.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.