Subsidios en Cienfuegos a familia de bajos ingresos

Cienfuegos, Cuba.- El fondo habitacional se beneficia en Cienfuegos desde hace 7 años con el mejoramiento del fondo habitacional mediante el programa de subsidios a familias de bajos ingresos para realizar acciones constructivas.

Durante esa etapa se han asignado más de 218,7 millones de pesos con destino a las labores de ejecución y una parte del financiamiento se destina a la transportación de los materiales para los casos de mayor necesidad.

Funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda en Cienfuegos informaron que en el referido período se aprobaron por los Consejos Municipales de la Administración más de 4 700 solicitudes de subsidios.

Entre las acciones constructivas figura una cifra significativa de hogares y otras similares con rehabilitación integral y conservación que han contribuido a mejorar las condiciones de vida. Jiménez.

