Solidaridad ante la arremetida imperialista

La Habana, Cuba. – Un Encuentro Internacional de Solidaridad por la Paz Mundial y frente a la arremetida del imperio, se efectuará este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana, como parte de las actividades del Primero de Mayo, Día Intencional de los Trabajadores.

En la reunión participarán los más de mil delegados extranjeros de todos los continentes que se encuentran en Cuba por los festejos del Día del Proletariado Mundial, informó Ismael Drullet Pérez, miembro del Secretariado de la CTC Nacional, que atiende las Relaciones Internacionales.

El dirigente añadió que la cita contará con intervenciones de los máximos representantes de la CTC, el ICAP y el MINREX de nuestro país.

Drullet subrayó que los presentes en el Encuentro Internacional de Solidaridad por la Paz Mundial aprobarán una declaración final sobre la Hermandad con todos los pueblos y en contra las políticas neoliberales del imperio.

