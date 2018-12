Sesionó en La Habana Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela

Los gobiernos de Cuba y Venezuela firmaron en La Habana tres proyectos de cooperación en el marco de la XIX Comisión Mixta Intergubernamental cuya acta final fue rubricada en el Palacio de Convenciones de la Habana.

Delsy Rodriguez vicepresidenta de Venezuela al intervenir en la reunión ponderó la amistad que une a ambos pueblos y gobiernos y que se materializa en el convenio integral de cooperación. Por la parte cubana preside la Comisión el vicepresidente del consejo de ministros Ricardo Cabrisas Ruíz.

Los tres proyectos pactados son el de política educativa y revolución del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el subsistema de Educación Básica venezolano, el de la misión Barrio Adentro Deportivo que constituye un eslabón fundamental en el trabajo conjunto con los ministerios del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, en la organización y articulación de la prevención para cumplimentar el Plan de la Patria y el de Formación Técnica en Electro medicina, con el objetivo de establecer una alizanza estratégica para la formación y capacitación de recursos humanos en el funcionamiento, detección y reparación de los equipos médicos adquiridos en los diferentes programas de salud y efectuar su mantenimiento preventivo y correctivo para lograr una disponibilidad técnica elevada en la red nacional de salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela.

El proyecto vinculado con la educación fue firmado por Aristóbulu Isturiz Almeida vicepresidente para el área social y ministro de Educación Básica de la Nación Bolivariana y la Dra Ena Elsa Velázquez Cobiella ministra cubana de Educación.

El relacionado con Barrio Adentro Deportivo, fue rubricado por Aristóbulu Isturiz y por Cuba Dr. Antonio Becalli Garrido, presidente del Instituto Nacional de Deportes Educacional Física y Recreación, INDER.

El de Elcetromedicina fue firmado por Carlos Alvarado González ministro del Poder Popular para la Salud en Venezuela y José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

