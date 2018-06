Sesiona Taller sobre la gesta del 26 de Julio

Auspiciado por la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, la Dirección de Patrimonio y la Unión de Historiadores de Cuba sesiona en Santiago de Cuba el Taller Nacional Aniversario 65 del 26 de Julio.

Participan en el evento Jorge Luis Aneiro Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, directivos de instituciones auspiciadoras del taller y especialistas e investigadores de museos y casas museos.

Después de las palabras inaugurales, el doctor Mario Mencía Cobas, Premio Nacional de Historia impartió la conferencia inicial del programa científico sobre la gesta del Moncada.

Se conoció que en la sesión final del taller, señalado para este sábado, se presentará el proyecto de constitución de la red de instituciones vinculadas a la conservación de la memoria histórica de las acciones del 26 de Julio.

