Se recupera la telefonía móvil en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba.- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Pinar del Río labora para restablecer la telefonía celular, luego de las afectaciones al servicio debidas a un incendio este lunes en un local del Centro de Comunicaciones de Villa Clara.

Enrique Reyes Pérez, jefe del departamento de servicio móvil, explicó que hasta la fecha ya se recuperaron los municipios de Consolación del Sur, Los Palacios, Sandino, Viñales y la cabecera.

Ello implica que cerca del 60 por ciento de los clientes de la provincia cuentan nuevamente con cobertura, apuntó Reyes, no obstante, prosiguen los trabajos para la búsqueda de vías alternativas y la incorporación del resto de los territorios.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba continuará informando al pueblo a través de los medios de comunicación y los canales habituales de información, así como en los números 118 y 52642266.

