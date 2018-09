Se preparan en Cayo Largo del Sur para alza turística

Mejoras desde el punto de vista constructivo favorecen la infraestructura hotelera de Cayo Largo del Sur, de cara a la temporada de alza turística que se inicia en Cuba el 1 de noviembre.

Wilfredo Almora, director de la Unidad Básica Inversionista Inmobiliaria de ese lugar perteneciente a Isla de la Juventud, aludió la necesidad de disminuir el número de habitaciones fuera de servicio a partir de acciones de mantenimiento.

A fin de llevar a la norma el consumo del agua en las instalaciones hoteleras se realizó un estudio hidrométrico que requirió de un proyecto ejecutivo para la sustitución de las redes hidrosanitarias, explicó.

Apuntó que el propósito es entregar las instalaciones en buen estado técnico constructivo para su explotación, proyecto extendido a los bloques habitacionales de los trabajadores, encargados de garantizar la calidad de los servicios.

La infraestructura hotelera de Cayo Largo del Sur, en Isla de la Juventud, se prepara para el alza turística en Cuba.

A pesar de las inclemencias del tiempo y la transportación marítima de carga como principales causas en el atraso, son favorables las acciones de mantenimiento.

Liván Hernández, director comercial de esa empresa turística, reconoció la calidad de las acciones constructivas que ponen al destino en superiores condiciones.

Precisó que para la temporada alta se han recuperado las operaciones con las líneas aéreas canadienses Transat y Sunwing, en tanto, Cubana de Aviación arrendará equipos para el tráfico desde Toronto y Montreal, lo cual garantizará vuelos de Canadá y de Italia.

La estrategia es recuperar los mercados de Argentina y Alemania con potencial importante para el buceo contemplativo, a partir de la bella barrera coralina y más de 30 puntos de inmersión, acotó.

