Se expande Wifi en lugares públicos de Ciego de Ávila

El acceso a internet mediante la plataforma Wifi se expande en lugares públicos de Ciego de Ávila, lo cual permite acercar ese servicio, con alta demanda, a un número mayor de personas.

El jefe del departamento Comercial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba -ETECSA- en la provincia, Jesús Ruiz, informó que hasta el cierre de agosto se montaron 7 puntos con Wifi para disponer en total de 38 zonas en el territorio avileño y 22 en instalaciones hoteleras.

Las nuevas áreas con esa prestación se ubican en el Micro norte y el Joven Club de Computación número 1, en Morón; en el hotel Ciego de Ávila, en el Tren Tecnológico del Parque de la Ciudad, y en los poblados de Máximo Gómez, Punta Alegre y Guayacanes.

A esas redes denominadas Wifi-ETECSA pueden acceder quienes tengan una cuenta Nauta, temporal o permanente, a través de sus dispositivos móviles, laptops o tabletas

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.