Se consolida en Cuba el trabajo por cuenta propia

La Habana, Cuba. – Hasta abril desempeñaban en Cuba el trabajo por cuenta propia 595 mil 559 personas, de ellas el 32 por ciento jóvenes, el 35 mujeres y el 14 asalariados.

En su reporte del comportamiento del sector no estatal, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó, además, que La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan la mayor cantidad.

Las actividades más representativas son elaboración y venta de alimentos; transporte de carga y pasajeros; arrendador de vivienda, habitaciones y espacios; agente de telecomunicaciones, y trabajador contratado, este último en elaboración de alimentos y transporte.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicó que se han aplicado más de 14 mil medidas por violación de la ley y llamó al máximo cumplimiento de lo establecido para preservar las licencias otorgadas.

