Se alista la Isla de la Juventud para apagón analógico parcial

Isla de la Juventud, Cuba.- Fulvio Taquechel, jefe de la División Territorial de Radio Cuba, dijo que la Isla de la Juventud está preparada técnicamente para la migración parcial a la televisión digital e incluso transmitir en alta definición.

Taquechel precisó que el proceso de digitalización parcial de la televisión está sujeto a condiciones, como la disponibilidad de telerreceptores híbridos en el sistema educacional para las teleclases, pues se apagará el Educativo y sus contenidos se reajustarán en otros canales.

El directivo apuntó que el apagón analógico es un proceso sensible, porque las personas de bajos ingresos, imposibilitados de adquirir esos aparatos digitales, revisarán una opción crediticia.

Taquechel recordó que en Isla de la Juventud se ensayó la migración a la televisión digital en la comunidad rural de Cocodrilo en 2015, primera apagada analógicamente en el país.

