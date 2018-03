Salario y organización del trabajo centran debates sindicales

El salario y todo lo relacionado con la organización del trabajo fueron asuntos que primaron en la lectura de la convocatoria al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en el Municipio Especial de Isla de la Juventud.

Lenad Fonte Herrera, miembro del Secretariado de la CTC en ese territorio, informó que otros temas de los afiliados fueron la jubilación, la atención a los trabajadores no estatales y la estimulación moral y material.

El dirigente añadió que en la Isla de la Juventud más de 27 300trabajadores participaron en la lectura y análisis de la convocatoria al XXI Congreso obrero, para el 94 por ciento de los programados.

Fonte Herrera agregó que también se realizan en la localidad las asambleas de presentación y discusión del plan y presupuesto de este año con los afiliados.

