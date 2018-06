Rutas y Andares vuelve a La Habana en verano

La Habana, Cuba.- Este verano, la 18 edición de Rutas y Andares regresa a La Habana para promover el conocimiento en torno al patrimonio cubano y mundial, y celebrar los 150 años del inicio de las Guerras de Independencia de Cuba.

Explicó la directora general del proyecto, Katia Cárdenas, que el programa tiene temáticas y recorridos novedosos para acercar a la familia cubana al patrimonio histórico-cultural atesorado en la Habana Vieja y otras partes del mundo.

Promovido por la Oficina del Historiador de la Ciudad, Rutas y Andares mantiene sus dosmodalidades especiales, que comprenden visitas a museos del Centro Histórico y recorridos especializados.

Además, este año llegarán más de 50 rutas virtuales, se reabrirá, por segunda vez, la modalidad de andares de los patios coloniales; Andar la arquitectura, un acercamiento al paisaje urbano; y el Andar infantil somos uno, entre otras ofertas.

