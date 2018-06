Rinde nuevos frutos proyecto dirigido a los jóvenes

El proyecto de entrenamiento para jóvenes emprendedores La Moneda Cubana, en La Habana Vieja, acaba de realizar su tercera graduación, con 97 egresados en diversas especialidades de la gastronomía y los servicios.

Ángel Aguilera Castillo, fundador y coordinador general, recuerda que esa iniciativa se puso en práctica en 2011 en el Consejo Popular Catedral para motivar a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo a incorporarse a un curso de capacitación en materia gastronómica.

Añade que el proyecto se multiplicó aceleradamente y hoy son más de mil 500 los estudiantes de toda la capital entrenados por facilitadores de reconocido aval.

Además de clases de técnicas profesionales con prácticas en establecimientos gastronómicos del sector no estatal, los jóvenes reciben formación de valores y cultura general que garantiza un personal calificado.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.