Revista británica recomienda a Cuba como destino turístico

Londres, Gran Bretaña. – La revista especializada Rough Guides, cuya sede principal se encuentra en Londres, recomendó a Cuba entre los 18 destinos turísticos mundiales para visitar en el próximo año.

La publicación colocó a la isla en el sexto lugar de su lista por considerarla una opción atractiva dentro de la llamada industria del ocio, pese a medidas del gobierno estadounidense que obstaculizan las visitas a la mayor de las Antillas, según información divulgada este viernes en su sitio web.

En un video de poco más de un minuto, Rough Guides destacó a la occidental provincia de Pinar del Río con sitios como Viñales, de gran realce dentro del turismo de naturaleza.

La Habana, urbe que destaca por sus valores patrimoniales; las Cuevas de Bellamar en Matanzas; Varadero; la ciudad de Trinidad; y Camagüey y Baracoa; también están entre los lugares destacados por esa revista especializada en viajes.

