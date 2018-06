Responderá ETECSA inquietudes de la población sobre teléfonos móviles

La Habana, Cuba. – El venidero 19 de junio, de 10:00 AM a las 12:00 Meridiano, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) responderá desde el periódico Granma, en un forodebate, inquietudes de la población sobre la tecnología móvil digital en nuestro país.

En los Joven Club de Computación y Electrónica los usuarios podrán preguntar acerca de las redes 2G y 3G, en especial las relacionadas con las variables para una mejor cobertura, el uso del servicio, y sobre los dispositivos que trabajan en 3G.

Desde el rotativo Granma en forodebate ETECSA contestará el próximo martes sobre la tecnología móvil digital, en lo puntual, cómo acceder al servicio y con qué tipo de teléfono establecer adecuada conexión a Internet.

Según han planteado las autoridades en ese campo, el objetivo es contar con una infraestructura como soporte de la informatización social, capaz de lograr un despliegue de Internet en la Isla.

