Rescatan cocodrilo escapado del Criadero La Boca

Matanzas, Cuba. – Un cocodrilo cubano, de la especie Rhombifer, fue capturado en el municipio matancero de Jagüey Grande después de haber recorrido varios kilómetros desde el Criadero La Boca, en la Ciénaga de Zapata, de donde escapó por las inundaciones registradas en aquella zona.

El animal fue avistado por Andrés Díaz, quien lo inmovilizó en un punto conocido por Galdos, al sur del central Australia, hasta que técnicos del Parque Nacional Ciénaga de Zapata confirmaron que el ejemplar forma parte del rebaño de más de 4 mil animales que se crían en cautiverio.

Etian Pérez, especialista del Criadero La Boca, indicó que en la región pueden estar otros cocodrilos escapados de los corrales, cuando las aguas subieron con las intensas lluvias causadas por la Tormenta Subtropical Alberto.

Ubicado en la Ciénaga de Zapata, el Criadero La Boca es el mayor centro en Cuba dedicado a la reproducción en cautiverio de saurios.

