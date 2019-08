Reparan conductora de agua en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Brigadas de La Habana, Matanzas y Sancti Spíritus se encargan de reparar las conductoras de agua de la ciudad de Pinar del Río, en las cuales es necesario erradicar salideros que afectan el abasto a unas 142 mil personas.

Para el martes se prevé terminar la conductora de 20 pulgadas, la cual está diseñada para unos 285 litros por segundo, muy por encima de la actual con entregas que oscilan entre 100-145 litros.

Al término de esas labores, las brigadas responsabilizadas con la restauración de las conductoras de agua de la ciudad pinareña, asumirán las restantes tuberías hasta completar las redes de mayor dimensión en esa urbe.

Directivos de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados dijeron que se trata de suprimir escapes, una tarea de gran envergadura la cual depende de grúas, retroexcavadoras y máquinas de soldar.

