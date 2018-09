Rememoran ingreso de Vilma Espín a Universidad de Oriente

Con un amplio programa de actividades culturales, deportivas y científicas la Universidad de Oriente rememorará el ingreso de Vilma Espín a esa institución académica de Santiago de Cuba.

La celebración incluye la realización de una exposición fotográfica con objetos vinculados a la vida estudiantil y revolucionaria de la combatiente santiaguera, así como un festival deportivo y un taller científico investigativo relacionado con su vida y obra.

La rememoración tendrá su punto cumbre el próximo 25 de septiembre con actividades en el Mausoleo del Segundo Frente, la Escuela de Comercio, el Memorial, el centro penitenciario de Boniato y el Teatro Heredia donde se presentará una gala cultural universitaria.

Vilma Espin Guilloit ingresó en el año 48 del pasado siglo, en la Escuela de Ingeniería Química Industrial de la Universidad de Oriente.

