Relevantes sitios históricos atraen visitantes a Santiago de Cuba

Interesados por sus sitios de relevancia histórica, que repasan el devenir de Cuba desde el siglo XVI y hasta nuestros días, acuden visitantes de todas partes del mundo a Santiago de Cuba, rica en valores patrimoniales y culturales.

Esas características buscan también ser aprovechadas por el proceso inversionista que el sector turístico acomete en la ciudad, según declaraciones de la delegada del Ministerio de Turismo en la provincia, Marisol Rodríguez.

Como parte de las 158 habitaciones que se sumarán próximamente a las miles ya existentes, se encuentran instalaciones de relevancia histórica o que se hallan enclavadas en sitio de profundo valor patrimonial.

Así, se prevé la apertura del hotel El Cobre, ubicado en el poblado del mismo nombre y en el que ya se inauguró la instalación hotelera Los peregrinos, ambas administradas por la cadena Cubanacan.

