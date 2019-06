Reinicia la Heladería Coppelia sus servicios

La Habana, Cuba. – Tras un amplio proceso de remodelación que abarcó la cremería y también la fábrica que la abastecerá, la popular heladería Coppelia – La Habana- reabrirá hoy sus puertas al público.

En presencia de Luis Antonio Torres Iríbar, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, y Reynaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, quedó reinaugurada este lunes esa obra ubicada en el Vedado capitalino.

Amaury Martínez, director del centro, dijo a la prensa que la reparación duró 55 días y todas las áreas fueron beneficiadas, con un costo ascendente a 3 millones 400 mil pesos.

Conocido como la catedral del helado cubano, el centro vio recuperadas sus áreas verdes, la señalética, luminarias y muebles, así como también la carpintería de la torre, asimismo se creó un salón llamado Cuatro Joyas, en el que se ofrecerán servicios en pesos convertibles.

