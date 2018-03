Registro Febrero poca lluvia, escasos fríos y noches cálidas

La Habana, Cuba. – El Centro de Vigilancia del Clima en Cuba, indicó que el pasado mes de febrero se caracterizó por muy bajos acumulados de lluvias, ausencia de días en extremo fríos y altos porcentajes de noches cálidas.

Informó que este último indicador reportó los valores más elevados de la serie 1982-2018 en las estaciones de La Fe, en la Isla de la Juventud, y de Caibarién, en Villa Clara, con 32 y el 74 por ciento de las noches con calor.

Según el Boletín de Vigilancia del Clima el indicador de días cálidos solo resultó de interés en la estación de Bahía Honda, que ocupó el segundo lugar del período analizado con un 28 por ciento de las jornadas con esa condición.

La publicación agregó que después de un inicio de año con abundantes lluvias en casi toda Cuba, finalizó el mes de febrero con precipitaciones por debajo de la norma en todo el territorio nacional.

