Regirá en Cuba horario de verano desde este domingo

La Habana, Cuba. – El cambio al horario de verano es una práctica internacional con gran incidencia en el ahorro de energía, este año corresponde en Cuba hacerlo el domingo 11 de marzo.

Para ello a las 12 de la noche de este sábado deberán adelantarse una hora los relojes, dando fin así al actual horario normal, destaca la Oficina Nacional para el control del uso racional de la energía.

Países como Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, y muchos otros, incluidas islas y naciones pequeñas, establecen cada año el horario de verano para sacar provecho de las posibilidades que ofrecen los días más largos de la estación veraniega.

Este sábado al dar las 12 de la noche los relojes deben ser adelantados una hora y marcar la 01.00 de la madrugada, con lo cual quedará establecido el horario de verano en todo el territorio nacional cubano.

