Recupera La Habana su Barrio Chino

La Habana, Cuba. – Recuperar lugares emblemáticos de La Habana ha ocupado en los últimos tiempos la agenda de organismos e instituciones de la capital cubana, que han laborado intensamente para devolver belleza y prestancia a la Ciudad Maravilla en su medio milenio.

El vicepresidente del Consejo de la Administración en el territorio, Luis Carlos Góngora, explicó a Radio Reloj que una de esas obras es el legendario Barrio Chino, donde se sustituyen redes eléctricas, de gas y agua.

Afirmó que se concibió un nuevo diseño para la calle cuchillo, en la que se modifican restaurantes, se pintan fachadas y se crea una plaza central que funcionará como un Circuito Cultural con una galería taller a cargo de la pintora Flora Fong.

Luis Carlos Góngora agregó que también en el Barrio Chino se reparan aceras, se instalan luminarias led, se recuperan mercados agropecuarios, lavanderías y la farmacia con tradicionales remedios.

