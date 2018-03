Recorrido por el Capitolio Nacional atrae a cubanos y foráneos

La Habana, Cuba.- Desde su reapertura el 1ro de marzo último, el Capitolio de La Habana ha recibido a 300 personas diariamente como promedio, y los cubanos resultan los de mayor concurrencia a esa instalación.

Orlando Ramos, presidente de la Agencia de Viajes San Cristóbal S.A., destacó la alta afluencia de visitantes locales, reencuentro esperado al tratarse de un emblemático edificio que por años permaneció en proceso de restauración para devolverle su esplendor original.

Informó que a partir del mes de abril los recorridos mantendrán su actual diseño, aunque se comenzará a cobrar las entradas, con un valor de 10 pesos en moneda nacional.

Recordó que se trata de visitas públicas guiadas en grupos de no más de 15 personas, quienes pueden acceder en cinco horarios diferentes de martes a sábados, y en el caso de los domingos se ofrecen dos turnos durante la mañana.

