Reconocimiento al Hotel Nacional de Cuba

Por los sobresalientes aportes en divisas a la economía del país en un quinquenio, el colectivo del Hotel Nacional de Cuba se hizo merecer de un delegado directo al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Víctor Lemagne, Secretario del Sindicato Nacional de Hotelería y Turismo, informó que este es el cuarto cónclave de la CTC, que ese centro es 20 años Vanguardia Nacional y líder de la hotelería cubana, y que alcanzó ese estimulo mediante el destacado dependiente de coctelería José Felipe Soto.

Lemagne dijo que el sector cuenta con dos colectivos con delegados directos al Congreso obrero, el Hotel Nacional de Cuba y la Empresa Mixta Sol Palmera de Varadero, por encontrarse entre las de mejores resultados en el país.

La elección de esos trabajadores fue hecha en asambleas de afiliados en las que los presentes aprobaron el nuevo proyecto de Constitución.

