Reconocen a trabajadores forestales en Artemisa

Artemisa, Cuba.- El colectivo de la Empresa Agroforestal Costa Sur, en Artemisa, fue sede del acto provincial por el Día del Trabajador Forestal, como reconocimiento a sus sostenidos resultados.

La entidad destaca por la producción de carbón para la exportación, madera aserrada, la actividad cafetalera y fomento de bosques, lo cual contribuyó a las mejoras en sus indicadores económicos registrados en su historia empresarial.

En ocasión del Día del Trabajador Forestal en Artemisa, entregaron la distinción Álvaro Barba Machado a un grupo de afiliados destacados, y Vicente Núñez Hernández recibió el reconocimiento por sus más de 50 años de labor ininterrumpida.

La Empresa Costa Sur recibió, por segundo año consecutivo, el trofeo Por las sendas del triunfo, en reconocimiento al cumplimiento de su encargo estatal, la prestación de servicios y el plan de la economía con eficiencia.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.