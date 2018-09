Reconocen papel de las casas de cultura en Cuba (+Fotos)

El sistema de las Casas del Cultura es un fruto genuino de la política cultural de la Revolución, y el que mejor expresa su voluntad democratizadora, declaró el ministro de Cultura, Alpidio Alonso.

En un recorrido por dos de esas instalaciones con mejores resultados en el país: las de los municipios habaneros del Cotorro y de Arroyo Naranjo, calificó de insustituible, noble y hermoso su trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, e incluso con personas de la tercera edad.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.