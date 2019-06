Reconocen labor medioambiental en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – La Empresa GEOCUBA Villa Clara-Sancti Spíritus, el Hotel Iberostar Ensenachos, y la Empresa de Proyectos de Ingeniería de la Agricultura en Villa Clara, merecieron el Premio Provincial de Medio Ambiente.

En la ceremonia, como parte de la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, cuya sede ganó la provincia, se entregaron reconocimientos a los centros de Investigaciones de Estructuras y Materiales, Bioactivos Químicos y el Jardín Botánico de la Universidad Central de Las Villas.

Durante la jornada de agasajo en Villa Clara a entidades protectoras del medio ambiente se destacó la labor de la Estación Agroforestal Jibacoa, Gaviota Centro, la Empresa Porcina y la Ronera Central, entre otras instituciones.

La actividad estuvo presidida por Yudí Rodríguez, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio central, y María del Carmen Velasco, delegada del CITMA en la provincia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.