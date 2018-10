Reconocen a trabajadores agropecuarios en Artemisa (+Fotos)

Artemisa, Cuba. -En ocasión de la jornada nacional por el Día del Trabajador Agropecuario que conmemoran este 3 de octubre, en la provincia de Artemisa alrededor de 60 afiliados al sector recibirán la máxima distinción Marcos Martí.

La Secretaria General del Buró Provincial del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, Mayle Valdés González, informó que entre los condecorados sobresalen mujeres con 20 años y hombres con 25 de labor ininterrumpida.

Durante las celebraciones por el Día del Trabajador Agropecuario, en Artemisa declaran modelo a comedores, áreas reciben la certificación de protegidas y desarrollan otras actividades culturales y recreativas.

En la Unidad Empresarial de Base de Aseguramiento Logístico de la Empresa Porcina, cerrará la jornada en la provincia en reconocimiento al colectivo por sus resultados económicos y sindicales.

En más de 400 secciones sindicales se agrupan los 21 695 trabajadores que laboran en las distintas ramas productivas y agropecuarias en la provincia de Artemisa.

