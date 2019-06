Reconocen a instalaciones de Meliá Cuba por su Excelencia

El Certificado de Excelencia 2019 que otorga el afamado sitio web de viajes TripAdvisor fue otorgado a 15 alojamientos gestionados por Meliá Hotels International Cuba.

Ese aval se concede cada año a las instalaciones que obtienen de manera constante opiniones positivas por parte de los usuarios del sitio y rinde homenaje a los alojamientos que demuestran la perfección de sus servicios al cliente.

Entre los hoteles que merecieron la distinción, también congratulados anteriormente, figuran las instalaciones Paradisus Rio de Oro, y los Meliá Las Américas, Cohíba, Santiago de Cuba, Habana, Cayo Coco, Varadero, Buenavista y Sol Cayo Coco.

El turismo es uno de los sectores de mayor dinamismo en Cuba y las autoridades de la Isla esperan recibir este año 5 millones 100 mil visitantes.

