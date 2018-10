Recibe Manicaragua condición de municipio en avance

Los resultados alcanzados en la economía y los servicios y áreas vitales para el desarrollo de Villa Clara, merecieron a Manicaragua la Condición de Municipio en Avance.

La decisión del Partido y Gobierno de otorgar el estímulo, fue dada a conocer en la jornada de recordación del encuentro de Fidel con el pueblo santaclareño hace 22 años.

El reconocimiento a Manicaragua con la Condición de Municipio en Avance, trascendió en el acto de evocación al líder histórico de la Revolución cubana en Villa Clara, en la valla dedicada al invicto Comandante en Santa Clara.

En la ceremonia efectuada tras concluir un trabajo voluntario, Julio Lima, primer secretario del Partido en ese territorio, convocó al pueblo a trabajar fuerte para hacer de Villa Clara una provincia más bella y ordenada; ejemplo de compromiso con Fidel, Raúl y Miguel Díaz-Canel.

