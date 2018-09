Realzan en Matanzas manejo de especies amenazadas

Estudios de poblaciones de cocodrilos y cotorras en el municipio matancero de Ciénaga de Zapata, confirman la conservación y fomento de esa especie de hábitat restringido y presentes en ese humedal.

Las estadísticas refieren sobre la preservación de las condiciones de esa zona especial del país, que bajo presupuestos científicos avalados se reproducen en cautiverio ejemplares del saurio y devuelven al medio natural.

El cocodrilo cubano es una de las especies más pequeñas de las que se tenga cuenta y para comprobar lo avanzado hasta la fecha se realizan estudios sistemáticos sobre su hábitat en esa península del sur yumurino.

La Ciénaga de Zapata, en Matanzas, es Sitio Ramsar, Área Protegida y Reserva de la Biosfera, un espacio de la geografía cubana que se considera el mejor y más conservado humedal del Caribe.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.