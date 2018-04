Realizará convención nacional la Federación Culinaria de Cuba

En octubre de este año se celebrará la V Convención Nacional de la Federación de Asociaciones Culinarias de Cuba, para examinar los detalles de la formación y el auge del sector en el país.

El encuentro tendrá lugar en La Habana, del 16 al 18 de octubre, y reunirá a 70 mil especialistas de todo el país, quienes buscan convertir a la culinaria cubana en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En la cita, que ocurre cada cinco años, se valora el resultado de los objetivos de la Federación y se aprueban los nuevos lineamientos de trabajo y las modificaciones a otros documentos.

Entre los propósitos de los directivos se encuentra incrementar la relevancia de la gastronomía tradicional de la isla de cara al turismo, y que sea uno de los eslabones que motiven los viajes de los visitantes extranjeros.

(Visited 1 times, 19 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.