Reabrirá unidad gastronómica en Manzanillo

El 28 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), se prevé reinicie sus servicios la popular unidad gastronómica La Lisetera, en Manzanillo

Esa unidad es objeto de una reparación capital, tenía capacidad 136 comensales y ahora se eleva a más de 200, al agregársele una terraza para servicio de coctelería, y sólo ofertará lisetas fritas en el área del restaurante en los horarios de almuerzo y comida

Esa limitación responde a la cifra de lisetas asignadas al centro, precisó a Radio Reloj, Frank Rodríguez, administrador hace 14 años de La Lisetera, en Manzanillo, y dijo venderán sierra frita y filetes de otros pescados.

Puntualizó que La Lisetera, única especializada en ese servicio en Cuba, cuenta con un reservado, mantiene módicos precios y con horario de 9:00 ante meridiano a 9:00 pasado meridiano.

