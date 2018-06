Radio Cubana, una radio del pueblo

La Habana, Cuba. – Mirta Ramos, directora de Comunicación de la Radio Cubana, aseveró que ese medio comenzó la comunicación institucional como un proceso sistemático en el año 1989, hace casi 30 años.

Fue un trabajo que se hizo en las emisoras del país, aclaró, donde se trazaron estrategias con el objetivo de dinamizar y llegar a las comunidades y público en general, siempre con la mira puesta en satisfacer las necesidades del pueblo.

Ejemplo de esta interacción, explicó la comunicadora de la radio, se estableció El Día del Oyente, el 19 de marzo, también el de los técnicos, y hoy se trabaja en un diálogo interno nacional, intercambio entre emisoras y los factores de la sociedad, incluyendo el público.

Nos acercamos al centenario de la radio, señaló Mirta Ramos, y entre las tareas proyectamos alianzas con diversas instituciones y el rescate del tratamiento a la historia, entre otras actividades.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.