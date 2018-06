Radio Artemisa en verano

Artemisa, Cuba.- A partir del domingo 1 de julio la emisora provincial, Radio Artemisa, ofrecerá a su audiencia una atractiva y sugerente programación de verano, según informó su director Isnail Albiza Borrego.

Durante una conferencia de prensa, en la cual se presentaron las nuevas propuestas radiales, el directivo agregó que las transmisiones por la etapa estival se iniciarán ese día, a las SEIS de la tarde, desde el portal de la planta radial con un bailable a cargo del grupo Kolao.

La jefa de Programación de Radio Artemisa, María Dolores Ramos, dijo que a partir de los criterios y sugerencias de los distintos públicos se confeccionó la propuesta radial que incluye más de 10 nuevos espacios con diferentes funciones.

De lunes a viernes, aunque no se incluyen nuevos espacios, la programación refrescará con el tratamiento de temas más novedosos y el acercamiento de los espacios a sus públicos de una manera interactiva.

Nuevos programas radiales en verano

La emisora provincial, Radio Artemisa, propone a su audiencia la transmisión en vivo, desde Playa Baracoa, en el municipio de Bauta, de la inauguración oficial del verano en esa provincia.

El domingo 1 de julio iniciará la programación radial de la etapa estival con el espacio Oleos de la provincia, que, según su guionista y director, Armando Álvarez, propone resaltar a figuras de la cultura e historia artemiseñas.

Los programas Estéreo Fiesta, Pregunta, no tengas pena, Domirock y el Peregrino de la Villa Roja, aparecen entre las novedosas y atractivas propuestas de la emisora provincial Radio Artemisa para el verano que se inicia el venidero sábado en todo el país.

La programación radial también incluye los ya aceptados por la audiencia Lo que el tiempo no puede, El mundo en una hora, Todo Top y Letras, este último se propone fomentar la buena expresión verbal.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.