Radio 26 está de cumpleaños

Matanzas, Cuba. – Radio 26, planta matriz de la cadena provincial en Matanzas, celebrará este sábado su aniversario 58 de fundada, con el regocijo de permanecer en la preferencia de sus oyentes.

Por escritura pública ante el notario, el dueño Ramón Armando de Zayas vendió la emisora Radio Matanzas al Movimiento Revolucionario 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, en 1959.

El cumpleaños de Radio 26 antecede al de la emisora más longeva del país, Ciudad Bandera de Cárdenas, que cumplirá el aniversario 90 el próximo 25 de diciembre, inmersa ahora en un mantenimiento constructivo capital.

Directivos, creadores, periodistas y trabajadores de las áreas de apoyo a la programación apegados al compromiso con la calidad enaltecen la tradición de la pionera en las transmisiones radiales cubanas en la provincia yumurina.

