Publicentro; apoyando al transporte

La Habana, Cuba. – Pocos saben que todas las pegatinas señalizadoras que hoy portan las conocidas Gacelas, y hasta las que tienen los nuevos coches ferroviarios, son producto del esfuerzo de un pequeño grupo de trabajadores de la Empresa Publicitaria Publicentro, del Ministerio de Transporte.

Esa entidad, de apenas 75 trabajadores, acaba de ser reconocida por el Sindicato correspondiente como Colectivo Destacado Nacional, una distinción que le abre el camino para optar por la condición de Vanguardia Nacional.

A pesar de los problemas con la importación de materias primas y de una tecnología que no es la óptima, Publicentro mantiene un buen ritmo para cumplir un plan anual de más de 8 millones 600 mil pesos, que se proponen subir en el año venidero.

La Publicitaria del MITRANS está ahora enfrascada en una nueva campaña para prevenir la distracción vial, que en breve se hará pública.

