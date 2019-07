Proyecta crecimiento en Varadero grupo de turismo Gaviota

Crecer en casi tres mil habitaciones es la proyección de desarrollo del Grupo de Turismo Gaviota en Varadero para el año 2025, informó Jesús Eloy López, jefe de inversiones en la Delegación Gaviota Varadero.

Alexis Lobaina, delegado territorial de Gaviota, declaró que a pesar de la política de bloqueo económico contra Cuba, el Grupo en la Península de Hicacos se propone elevar la calidad de los servicios y fortalecer su presencia.

López explicó que al crecimiento de las capacidades tributarán hoteles como Oasis, Sirenas, Chapelin Taínos, las vinculadas a un nuevo Campo de Golf en Varadero, y las oportunidades en Cayo Buba.

El plan de desarrollo previsto avanza en estrecho vínculo con la Inmobiliaria Almest, como parte de la estrategia del país para el sector del turismo, esencial para visibilizar los valores de Cuba como destino atractivo y seguro, afirmó Jesús Eloy.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.