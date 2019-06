Próxima venta de uniformes escolares en julio y agosto

La Viceministra de Comercio Interior, Nancy Valdés, anunció que en la etapa presente es prioridad del país la venta de los uniformes escolares con el fin de garantizar que en septiembre todos los niños usen la distintiva prenda.

En el programa televisivo Mesa Redonda la Viceministra anunció que la venta de los uniformes escolares se realizará a finales del mes de julio y durante todo el mes de agosto.

Valdés declaró que la comercialización será por grupos, primero comprarán los padres con pequeños que cambien de nivel de enseñanza, es decir, los que ingresan en preescolar, séptimo grado, décimo, el instituto politécnico o las escuelas pedagógicas.

La viceministra comentó que a los priorizados se suman los pioneros que accederán al quinto grado, pues los niños cambian de short a bermudas, y a partir de la segunda quincena de agosto, será la venta de los uniformes de los estudiantes restantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.