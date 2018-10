Protagonizarán villaclareños jornada de tributo al Che

Con el cambio de flores de los nichos donde reposan los restos del Che y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo, en el Complejo Escultórico que lleva su nombre en Santa Clara, los villaclareños iniciarán el ocho de Octubre las actividades de homenaje al Guerrillero Heroico.

La jornada por los 51 años de su caída en combate, continuará en la Plaza guevariana, donde un grupo de niños recibirá la pañoleta azul, atributo que los identificará como miembros de la Organización de Pioneros José Martí.

El programa dedicado al Che en Villa Clara este ocho de Octubre, incluye una caminata desde la Universidad Central de Las Villas hasta la Loma del Capiro, en la que participarán estudiantes y profesores de esa institución.

La jornada concluirá en ese sitio tomado por la columna del Che durante la Batalla de Santa Clara, para luego cerrar con un concierto.

