Propone Artex diversas ofertas recreativas para el presente mes

La Sucursal Territorial de Artex Mayabeque-Artemisa tiene programadas variadas actividades recreativas en vísperas del aniversario 60 de la Revolución y el 30 de su empresa.

El 21 de diciembre Buena Fé se presentará en el centro cultural de Puerto Luna en el Mariel y el 30 en el centro cultural la columna de San José de las Lajas, capital de Mayabeque.

Para el sábado 22, la sucursal Territorial de Artex expondrá su principal producto comercial en la feria provincial de Mayabeque en ExpoCuba y en la noche de ese mismo día Yomil y el Dany se presentarán en la plaza cultural de San José de las Lajas.

Los días festivos 24 y 31 del presente mes, habrá presentaciones de artistas de primer nivel en todos los espectáculos, con humoristas de la talla de Rigoberto Ferrera y Jardiel entre otras ofertas especiales.

