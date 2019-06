Promover una práctica eficiente del consumo del agua (+Fotos)

Establecer como principio la prohibición de derrochar el agua es la esencia del reordenamiento de las tarifas para los servicios de abasto del líquido, saneamiento y drenaje, que entrarán en vigor el próximo año de manera progresiva, en los sectores productivo, presupuestado, y doméstico que dispongan de metrocontadores.

En el caso del sector doméstico metrado, insistió, no se modifica el precio para el consumo del agua dentro de la norma, equivalente a 3 metros cúbicos al mes, o 100 litros diarios por habitante.

Los edificios multifamiliares sin metrar también contarán con una nueva tarifa, bajo el criterio de reparto equitativo.

El reordenamiento de las tarifas para los servicios de abasto de agua iniciará en 2020 con el sector productivo.

El Vicepresidente Primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Bladimir Matos, dijo que en esa esfera existe un mayor uso indiscriminado del agua, de ahí que los nuevos precios apliquen costos adicionales para quien derroche ese recurso finito.

Apuntó que teniendo en cuenta que muchas personas ejercen las actividades por cuenta propia en sus domicilios, el reordenamiento de las tarifas de agua comprenderá el establecimiento de precios domésticos, en dependencia del consumo individual, y productivo, a partir del gasto adicional.

Bladimir Matos recordó que a partir del año próximo entrarán en vigor las disposiciones tarifarias para toda vivienda o entidad que tenga instalado un metrocontador de agua.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.