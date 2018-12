Presidencia de Cuba abre su canal en Youtube

La Habana, Cuba.- La Presidencia de Cuba abrió su canal en YouTube, donde, según un anuncio del presidente Miguel Díaz-Canel, se ofrecerá información de esta instancia del Estado y el Gobierno de la nación caribeña.

El primer video publicado, de UN minuto y medio de duración, tiene por título Somos continuidad y recoge imágenes de la Revolución cubana, así como de su líder histórico Fidel, y otras autoridades isleñas, entre ellas Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

También aparece Díaz-Canel en imágenes, joven, escuchando a Fidel Castro durante una de sus visitas a instituciones del país, y en otro momento, cuando sucedió este año a Raúl como presidente del país.

En la víspera la Presidencia de Cuba activó su cuenta en Twitter, con el objetivo de ofrecer a la población información sobre actividades y temas fundamentales del Gobierno.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.