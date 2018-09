Presentan en Holguín experiencias en desarrollo local

Expertos de varias instituciones del nororiente cubano intercambiarán experiencias en gestión del desarrollo local, convocados por el Capítulo Holguín de la Sociedad Económica de Amigos del País.

El máster Leonardo Nieves, secretario del capítulo, dijo que la cita de este jueves es parte del taller Desarrollo local en Holguín: potencialidades y desafíos, previsto en la sede provincial de la Unión de Arquitectos e Ingenieros.

Tras un panel a cargo del doctor Eduardo Ávila, director de la Casa Iberoamericana, y la máster Mercedes Almaguer, docente de la Universidad de Holguín, se expondrán avances del plan urbanístico Ciudad Parque, por el arquitecto Oscar Bellido.

El taller de la Sociedad Económica Amigos del País, en Holguín, apreciará el aporte de la Universidad de Moa al desarrollo de ese municipio y conocerá una experiencia en la provincia ecuatoriana de Manabí.

