Presentan en España la Edición Limitada de Habanos

La corporación internacional Habanos informó en la capital cubana que como primicia mundial presentó, en España, la Edición Limitada 2018 de los puros Romeo y Julieta Tacos.

Tabacalera, distribuidor oficial de Habanos, en España, presentó esa novedad, pues se trata de una vitola o tipo de puro recuperada de los años 70 y se presenta en cajón corriente de 25 unidades.

La presentación de Romeo y Julieta Tacos Edición Limitada 2018 ocurrió en la capital española recientemente, en un evento inspirado en la mítica marca de Habanos y organizado por el Club Pasión Habanos bajo el lema Nos une la pasión.

Todos los Habanos de esa Edición Limitada fueron elaborados Totalmente a Mano con Tripa Larga, y con hojas seleccionadas procedentes de la región de Vuelta Abajo, Pinar del Río, en el occidente cubano, la mejor zona tabacalera del mundo.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.